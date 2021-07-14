書展2021｜書商普遍不售政治書　入場者憂削言論自由減選擇 (14:34)

入場的李小姐表示，以往入場會逛近5小時，但今年逛了兩小時已想走。她表示，今年書展沒有批評內地政府的書，亦沒有非建制派議員的書，覺得讀者少了選擇，又擔心出版社不敢擺賣政治書，隨後就會減少出版這類書，長遠令政治書空間減少。

鍾先生一家四口早上到場，為就讀小學的子女買兒童書。媽媽鍾太表示，香港有言論自由，國際城市應包容多元化聲音，擔心書展在壓力下自我審查，會令某一類讀者的選擇減少，削弱香港多元共融文化。

胡先生表示，預備用3000餘元為子女買圖畫及補充練習，但覺得今年書展的小朋友書籍不如往年多。他表示，場內確實沒有了有關六四事件的書，理解書商需要「睇定啲」，不過暫未覺有太大影響。

體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國亦有入場，他稱可以理解書商為免觸犯《港區國安法》而收起部分書籍，少了某類書不會令市民少了選擇，「說是白色恐怖，是過分解讀」。他表示，大家如何理解及演譯新法例需要時間及過程，認為法例條文很具體。被問及《劉曉波紀念詩集》、六四書籍能否售賣，他說書商應諮詢專業意見。

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