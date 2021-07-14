女保鑣涉槍殺姨舅案　官引導陪審團：須考慮被告開槍意圖及精神狀態 (13:35)

被告詹心桀（47歲）否認各兩項謀殺及有意圖而射擊罪，控罪指稱她謀殺四舅父詹鎮基（終年62歲）、二姨詹少芬（終年80歲），以及意圖使二舅父詹前駒（74歲）及三姨詹小慧（63歲）身體受嚴重傷害而向他們射擊。

法官潘敏琦引導陪審團時指出，控辯雙方承認被告對4名事主開槍是事實，不須爭論。陪審團應考慮被告是否意圖殺害或令事主身體受嚴重傷害，以及被告的精神狀態，若證明被告在精神失常及失去自控能力下開槍，則應以誤殺罪定罪。

辯方早前傳召精神科醫生作供稱，被告可能患嚴重抑鬱症，亦透露她在案發前曾服用冰毒。潘官提醒陪審團，被告面談內容並非供辭，須由陪審團判斷內容是否真確。潘官又指出，陪審團須判斷被告的精神狀況，有否影響其行為、判斷力和自控力；被告若是自願吸毒，亦不能以此作為抗辯理由。

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