光城者案｜3人提堂　中六女生不適未上庭　兩人被拒保釋9月訊 (13:02)

被告依次為中六女學生郭文希（18歲）、報稱司機的陳凱量（24歲）及一名15歲中四男學生。其中女學生報稱不適，現時留院，今日未有上庭。

案件由《港區國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德審理，被告暫時毋須答辯，控方反對二人保釋，蘇官聽取控辯雙方陳辭後，表示無理由相信他們不會繼續實施危害國家安全行為，拒絕二人保釋，還押候訊。

據了解，涉案司機被指是「光城者」的代表，曾與其他人聯絡及邀請他人加入組織，15歲男學生則被指協助放置炸彈。

控罪書指出，3名被告於2021年6月6日至7月5日期間，在香港一同與何裕泓、歐文、一名15歲學生及其他人串謀，為脅迫中央人民政府或香港特別行政區政府，或威嚇公眾，以圖實現政治主張，組織、策劃、實施、參與實施或威脅實施意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即爆炸，縱火，破壞交通工具或交通設施，或以其他危險方法嚴重危害公眾健康或安全。

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