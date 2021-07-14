港台增設「創意組」由何重恩領導　工會質疑無相關專業背景 (12:00)

港台回覆稱，不時檢討架構和人手及資源分配，確保繼續按《香港電台約章》下的公共目的和使命，為公眾提供節目及資訊。

港台公告指出，將原屬助理廣播處長（電視及機構業務）直接管理的電視節目及行政、公共事務、新媒體協作及支援、外購節目及機構發展共4個分部，調整為由總監（電視）管理，即電視部轄下6個分部全數由總監（電視）管理；而助理廣播處長（電視及機構業務）仍會繼續監督整個電視部。另外，港台將在架構增設創意組，由顧問（節目）管理，支援副廣播處長實施新節目計劃。

港台節目製作人員工會回覆稱，管方未有交代新發展，亦未與員工有效溝通；新安排下由全無電視經驗、未聞涉及創意發展的港台顧問（節目）何重恩領導「創意組」，質疑為何並非由相關專業背景的人出任；何重恩不是公務員體制內的人，卻出任具決策權的職位，質疑是否合乎體制內常規。工會促請港台高層盡快與前線員工見面。