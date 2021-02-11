消委會．積分獎賞｜消委會接投訴積分減、電子現金券不翼而飛【附積分兌換4注意事項】 (12:42)

另一宗是投訴人以B公司的手機程式，用積分兌換6張超市50元電子現金券，及後有4張不翼而飛。B公司職員解釋，投訴人在今年3月26日換領的電子現金券已在4月9日到期。投訴人認為僅得10多天有效期並不合理，要求取回未用現金券的相關積分。

上述兩人向消委會投訴，終取回相關積分。就消費者使用及兌換會員積分，消委會提醒以下事項：

1. 定期透過網頁及手機程式查閱積分餘額及有效期，並適時兌換獎賞；

2. 若不善於使用電腦或操作智能手機，考慮使用店舖內查閱積分的設備或透過電話熱線查詢；

3. 兌換積分前應先仔細閱覽兌換獎賞詳情，以及留意使用有效期、可否與其他優惠同時使用，或每次消費可否使用多於一張現金券等條款；

4. 應盡量保留登記會員時的資料，並妥善記錄登入名稱及密碼，萬一無法登入或帳戶出現問題時，可出示相關資料以作核實。

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