元朗區議員何惠彬去年貼刀圖片稱掃非法聚賭　涉企圖刑事恐嚇今早被捕中午辭職 (13:00)

【13:00更新】何惠彬於今日中午12時半，在facebook專頁宣布已辭職。

【10:51】警方元朗警區（刑事）總督察歐陽德稱，去年3月22日接獲匿名報案，指稱何惠彬於3月21日發出的「掃場」帖文令其受驚，警方未能確認報案人身分背景。元朗警區重案組第3隊經過兩次向律政司徵詢意見後，今早到何惠彬寓所作出拘捕，並檢走兩部電腦及一把與帖文圖片相似的刀，探員其後亦有搜查何惠彬的議辦，沒有其他發現。

何惠彬將被落案起訴一項企圖刑事恐嚇罪，將安排獲法庭擔保，案件將於下周四（22日）在屯門裁判法院提堂。

被問及為何案件拖延近1年半，以及如何確認何惠彬有恐嚇意圖，歐陽德稱案情簡單但調查複雜，法律上僅其行為言行令正常人擔心受威脅即遭刑事恐嚇，毋須證明意圖及有落實行為。

何惠彬去年3月21日於其facebook專頁發文，稱天耀邨內有長者聚賭，又對其他街坊造成滋擾，稱將於2日後下午1時到耀逸樓樓下「掃場」，向聚賭長者「訓下話，封左個場掃下地、拖下地之類」，又稱「棍棒刀鋸我都有」，但未決定帶備什麼。該帖文亦附有一張刀的圖片，何惠彬當時曾向本報稱該圖片形容投訴者同聚賭街坊「手背係肉，手心又係肉，拮唔落手」的意思。