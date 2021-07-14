消委會．牛奶｜「較低脂」牛奶總脂肪含量高「低脂」約一倍【附名單】 (10:23)

消委會測試結果顯示，「低脂」牛奶飲品類別樣本的平均脂肪含量為1.1克，「較低脂」牛奶飲品類別樣本的平均總脂肪含量則為2.1克。消委會提醒消費者選購時要留意。

全脂牛奶方面，消委會提到，「北海道富良野特選3.7牛乳」及「北海道特選3.6牛乳」，樣本實際總脂肪含量分別為每100毫升4.2克及4.0克，比全脂牛奶類別樣本的平均值（每100毫升3.7克）分別高13.5%及8.1%。

總脂肪含量比較：牌子/產品名稱/產地/測試總脂肪含量(每100毫升含量）

低脂牛奶飲品

．蘭特 Lactel/超高溫消毒低脂牛奶飲品 /斯洛文尼亞/0.5克

．北海道乳業Hokunyu/北海道函館低脂肪牛乳飲料/日本/0.9克

．綠田源 Greenfields/低脂奶類飲品/印尼/1.1克

高鈣低脂牛奶飲品

．雀巢牛奶公司/高鈣低脂牛奶飲品/香港/1克

．蒙牛/低脂高鈣奶類飲品/中國/1.2克

．安怡 Anlene/高鈣低脂牛奶飲品/新西蘭/1.4克

．大公司 Daisy/高鈣低脂牛奶飲品/法國/1.5克

高鈣較低脂牛奶飲品

．子母 Dutch Lady/天然純牧-高鈣較低脂牛奶飲品/越南/1.9克

較低脂牛奶飲品

．美國加州陽光 California Sunshine/較低脂新鮮奶類飲品—不含奶粉/美國/2.2克

．滋味 Cheer/較低脂奶飲品/美國/2.2克

註：每100毫升液體食物含不超過1.5克總脂肪，屬低脂。