新冠疫苗｜歌手谷婭溦打科興遭空針誤插手臂　藥劑師：空氣注肌肉會被吸收 (23:25)

威爾斯親王醫院今日（13日）證實事件，稱當時護士將疫苗針筒的針頭插入事主手臂，注射前發現沒注入疫苗液體，隨即抽出針筒。約10分鐘後，事主表示暈眩、左邊身麻痹及乏力，醫生檢查確認其傷口沒紅腫或皮下氣腫。由於事主稱仍感不適，轉到急症室檢查，包括肺部X光、心電圖及腦部電腦掃描，結果未有異常，事主要求自行出院。院方就事件致歉。

據悉，事主為TVB旗下藝人、星夢歌手谷婭溦。其經理人表示，現階段不便回應，已交有關部門處理。谷婭溦昨晚於Instagram貼出限時動態，表示要「喝個湯壓壓驚」，今午再發文稱「經歷了昨天，活着就已經是最大的幸運」。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，供港的科興疫苗為瓶裝，每瓶一劑，須以空針筒抽出瓶內疫苗，注射前亦要檢查分量是否正確，疫苗有否污染物質等。他指出，接種新冠疫苗屬肌肉注射，如不慎插入空針注射，即打空氣入肌肉，事主會感到輕微痛楚，但空氣其後會被肌肉吸收；若靜脈注射時打入空氣，氣泡會走遍全身，並引致血管栓塞。

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