新冠疫苗｜歌手谷婭溦打科興遭空針誤插手臂　藥劑師：空氣注肌肉會被吸收 (23:25)

醫管局轄下的馬鞍山家庭醫學中心提供科興新型冠狀病毒疫苗接種服務，一名護士昨（12日）誤將空針插入女子的手臂，隨即抽出針筒，再為她重新注射，當局就事件致歉。據了解，事主為星夢娛樂旗下歌手谷婭溦。有藥劑師表示，供港的科興疫苗為瓶裝，注射前須以空針筒抽出疫苗；如誤將空氣注入肌肉會引起痛楚，但會被肌肉吸收。
威爾斯親王醫院今日（13日）證實事件，稱當時護士將疫苗針筒的針頭插入事主手臂，注射前發現沒注入疫苗液體，隨即抽出針筒。約10分鐘後，事主表示暈眩、左邊身麻痹及乏力，醫生檢查確認其傷口沒紅腫或皮下氣腫。由於事主稱仍感不適，轉到急症室檢查，包括肺部X光、心電圖及腦部電腦掃描，結果未有異常，事主要求自行出院。院方就事件致歉。
據悉，事主為TVB旗下藝人、星夢歌手谷婭溦。其經理人表示，現階段不便回應，已交有關部門處理。谷婭溦昨晚於Instagram貼出限時動態，表示要「喝個湯壓壓驚」，今午再發文稱「經歷了昨天，活着就已經是最大的幸運」。
香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，供港的科興疫苗為瓶裝，每瓶一劑，須以空針筒抽出瓶內疫苗，注射前亦要檢查分量是否正確，疫苗有否污染物質等。他指出，接種新冠疫苗屬肌肉注射，如不慎插入空針注射，即打空氣入肌肉，事主會感到輕微痛楚，但空氣其後會被肌肉吸收；若靜脈注射時打入空氣，氣泡會走遍全身，並引致血管栓塞。
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