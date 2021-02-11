新冠肺炎｜6地點涉變種病毒再強制檢測　一校爆上呼吸道感染納強檢【附名單】 (21:22)

政府今晚（13日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），因應早前曾於香港居住、涉及L452R變異病毒株的非本地確診個案，於指定期間曾身處6個指明地方的人須再次進行檢測，即使已完成新冠疫苗接種亦須接受強制檢測；另有一間爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校亦納入強制檢測。