新冠肺炎｜6地點涉變種病毒再強制檢測　一校爆上呼吸道感染納強檢【附名單】 (21:22)

政府今晚（13日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），因應早前曾於香港居住、涉及L452R變異病毒株的非本地確診個案，於指定期間曾身處6個指明地方的人須再次進行檢測，即使已完成新冠疫苗接種亦須接受強制檢測；另有一間爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校亦納入強制檢測。
任何人於指定期間曾身處任何下列指明地方，須於7月15日或之前接受強制檢測：
涉及L452R變種病毒株的確診個案曾到訪的地方︰
‧尖沙嘴柯士甸道西1號圓方2樓2132號舖pho.dle.bar（6月23日下午6時至下午10時）
‧旺角豉油街60-104號鴻都大廈部分地下至2樓快樂小羊火鍋餐廳（6月25日中午12時至下午6時）
‧深水埗石硤尾街1號地下B-C號舖愛文生（6月25日下午6時至10時）
‧尖沙嘴梳士巴利道18號K11 Musea7樓701號舖鏞鏞．藝嚐館（6月23日中午12時至下午6時）
‧佐敦彌敦道241-243號香港體檢中心4樓香港體檢及醫學診斷集團有限公司（6月23日下午4時至6時或6月25日中午12時至下午6時）
‧佐敦彌敦道241-243號香港體檢中心2樓香港體檢及醫學診斷集團有限公司（6月24日上午10時至中午12時）
任何人在6月30日至7月13日期間曾身處下列指明地方逾兩小時，須於7月15日或之前接受檢測︰
．將軍澳唐明街1號富康花園幼稚園大樓地下（部分）德寶國際幼兒園（富康花園）
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