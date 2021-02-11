浸大「張國興傑出青年傳播人獎」不頒紀錄片奬項　傳理學院：考慮各種因素　參賽者：擺明向國安法低頭 (20:00)

浸大傳理學院回覆稱：「學院考慮到各種因素，今年不頒發紀錄片組奬項。」本報嘗試登入獎項的官方網頁，已無法瀏覽。

自由身紀錄片導演鄧卓儒有份參賽，參賽作品《榮光燦爛》講述2019年反修例運動期間，有團隊創作《願榮光歸香港》一曲，其後有樂團到處快閃演出。該紀錄片由鄧卓儒和林子穎執導。

鄧卓儒向本報表示，對於取消頒獎感到非常失望，他昨（12日）收到大會電郵後，隨即回覆要求大會提供詳情，並希望評審就其作品給予意見，惟至今午（13日）未收到回覆。他質疑，取消頒獎與參賽作品涉及反修例運動有關，形容今次是他首次遇到「政治審查」，認為大會不希望有關作品曝光。他質疑若大會認為不可以這場運動作為紀錄片題材，為何當初不設限制，「自我審查得咁緊要，點解要搞呢個獎？」

他又批評，傳理學院既然以「唯真為善」作為學院精神，為何不可討論「反送中」，認為除了政治審查，沒其他原因，「如果見到條紅線，咪私底下頒囉，無必要做到咁明顯，宜家擺明車馬向《國安法》低頭」。

根據浸大去年9月發布的一條宣傳片，獎項共設有7個組別，包括「影音製作」組別下的戲劇組、紀錄片組、創意作品組；評論組；及「新聞」組別下的文字組、錄像及多媒體組、聲音組。在第六屆獲得紀錄片組大獎是林子穎執導的《地厚天高》，片中主角是梁天琦。