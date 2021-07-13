警拘6人檢6300萬元毒品　首發現牛油果煮食油混液態冰毒 (18:47)

警方毒品調查科連同新界南總區刑事部在過去一連兩日展開突擊搜查行動，在八鄉、沙田、粉嶺及旺角，偵破3宗販毒案，檢獲共93.3公斤各類毒品，市值約6300萬元。3男3女涉嫌販運毒品及製造毒品被捕，年齡介乎19至33歲。

毒品調查科探員根據線報於前日（11日）晚上在元朗八鄉馬鞍崗村的村屋外，截查兩名可疑男子，在其中一人身上搜獲約1公斤的懷疑可卡因，並在其住所搜獲約21.5公斤懷疑冰毒，以及130枝混有懷疑液態冰毒的牛油果煮食油，可提煉約39公斤冰毒。調查期間，警方發現旺角一劏房單位與案有關，探員在單位檢獲約5公斤的懷疑可卡因。案件共檢獲約65.5公斤懷疑毒品，市值約4020萬元。一名23歲南亞裔男子及22歲本地男子被捕，其中一名南亞裔男子暫被控販毒和製毒罪，明天（14日）在屯門裁判法院提堂。

另外，毒品調查科探員昨天（12日）晚上在粉嶺高埔北村截查兩名女子，在其中一人身上搜獲205克的懷疑霹靂可卡因。其後在該兩名女子及另一名男子所租住的鐵皮屋內，再發現約16.3公斤各類毒品及製毒工具。行動中檢獲懷疑毒品共重約16.5公斤，市值約1750萬港元。三人涉販毒和製毒被捕，明天（14日）將於粉嶺裁判法院提堂。

而新界南總區重案組探員昨日（12日）在沙田一酒店房間作突擊搜查，檢獲重約10.3公斤，總值約547萬元的懷疑冰毒，以及一些包裝工具。探員於酒店內拘捕一名33歲女子，警方將起訴其販運危險藥物罪，明天（14日）將於沙田1裁判法院提堂。