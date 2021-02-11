唐英傑案｜辯方專家以訪談研究「光時」意義變化　官質疑何不用是非題　李立峯：意義建構是持續過程 (19:00)

李立峯供稱，他是傳播學專家，專門研究社會運動，他在本案所關注的問題是「光時」口號在傳播學上的意思，於是他進行連登討論區帖文統計、焦點小組訪談及示威現場的問卷調查。就連登帖文統計，他分析了「光復香港」、「時代革命」、「香港獨立」、「五大訴求」等關鍵詞，於2019年期間每天出現在討論區帖文的比例。至於焦點小組訪談則涉及40人，全部均為運動的參與者。

李立峯又解釋量性與質性研究的分別，認為通過質性的焦點小組訪談，可得知人們理解口號背後的複雜想法。不過3名法官先後提出疑惑和質疑，法官彭寶琴問，既然探討參與者對口號的理解，為何不直接問是非題。李立峯表示，社會科學並不會視人的心裏只有一個真實的想法，意義建構是一個持續過程，當參與者在他人面前表達和疏理想法，此過程才會創造意義，焦點小組就是看人們如何建構意義。法官陳嘉信亦質疑，會否有受訪者表裏不一，不說出心中的想法，李立峯稱有這個可能，但他認為參與者不可能全部都說謊。

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