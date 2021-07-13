疫苗獎賞｜安老業界推逾百萬元大抽獎　送逾60萬元黃金 (18:15)

安老服務機構及殘疾院舍的全職從業員只要已打兩針便可參加個人抽獎，員工接種率達五成或以上的機構可參加團體抽獎。大抽獎包括逾60萬元黃金、逾40萬元電器消費券、超市消費券、酒店住宿等。

協會主席陳志育表示，社署自3月向院舍收集院友打針名單並派外展隊上門接種，當時不少家人與院友因猶豫而沒打針，近期部分院友想打疫苗，但現階段沒恆常機制安排外展隊上門打疫苗，變相院舍須安排院友到社區接種中心或診所打針，冀政府設恆常機制讓院舍為長者登記接種。他說，如果院友接種率僅達10至20%，一旦變種病毒入侵，對院舍是非常大危機，現時是接種的黃金時機。

協會另建議政府容許長者毋須預約可到社區接種中心接種，希望長者與家人完成接種後，可進一步放寬探訪與外出安排。

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