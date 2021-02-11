唐英傑案｜辯方專家曾受訪談民主派總辭　控方引用問梁天琦補選策略　專家：是審訊我嗎？ (15:14)

法官彭寶琴隨即為控方澄清，考慮到梁天琦在演說時引用美國黑人民權者Malcolm X的《選票還是子彈》的演說，梁天琦是否視進入議會為策略，以達至改變。李詠怡回應表示，兩者的背景不同，2020年是關於政府延任立法會選舉，民主派留任與否的問題；而2016年梁天琦面對的是能否爭取補選的一個議席。控方續問，梁天琦會否是策略性進入議會，以此推動港獨。李詠怡表示，她不能代表梁天琦。

控方呈上兩篇Malcolm X的演說，認為他是組織伊斯蘭民族的成員，提倡黑人分離主義。李詠怡稱，Malcolm X不是提倡建國的分離主義者，又反問控方是否要繼續探究美國種族隔離的歷史、甚麼是黑人民族主義等問題。彭寶琴表示，Malcolm X是否分離主義者與本案議題無關，着控方要聚焦議題。

控方問李詠怡，「光時」口號首次出現於前年7月21日中聯辦外的示威事件，從探討口號的意思層面看，中聯辦示威是否比元朗襲擊事件更重要？李詠怡表示，其報告分析了當時媒體和連登討論區對該兩宗事件的關注度，她相信媒體關注度會影響示威者對事件的關注度，而結果是元朗事件的關注度遠高於中聯辦示威，故她認為元朗事件對後來口號的出現次數急速上升，有強烈關係。

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