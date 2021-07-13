五旬漢持刀斬人遭擊斃　開槍警：看到超市店長生命受威脅 (14:37)

開槍警員張健龍供稱，當日他與便衣警察16653、女警長57000乘衝鋒車巡邏；在西貢街，女警長稱看到有人跑，張健龍探頭看到事主右手手持菜刀跑，遂與女警長下車追截，他大呼「警察咪郁企喺到」，事主曾回頭望但無理會，並跑入佳宝超市。事主跑到店內走廊並揮刀，當時有貨架阻礙令張健龍視線受阻，看不到事主斬什麼，他拔槍戒備。張健龍後來看到事主欲斬店長，其間不斷警告事主放下刀，店長以雙手推事主膊頭，二人糾纏，事主依然持刀，張健龍用槍指向事主，又稱事主「由上而下，快速連續地斬向傷者頭部兩次」，店長隨即以手捂頭向後退。

張健龍表示，意識到傷者生命受威脅，遂警告「警察咪郁否則開槍」，但事主仍舉刀欲斬傷者，他未及再次警告，只提到「警察咪⋯⋯」，便開槍擊中事主身體最大面積部分，事主隨即倒地，張健龍看到事主右心口近乳頭位置中槍。他隨後尋求支援，替中槍事主及傷者急救。死因裁判官黃偉權質疑兩人距離近，為何不射向手腳，張健龍解釋「接受訓練都係（射）最大面積，無論幾遠都好」。

研訊下午續。