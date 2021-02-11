721襲擊案｜4被告求情　官：月台「無差別」襲擊案情嚴重　質疑「點解可以做啲咁嘅野」 (14:00)

今進行求情的被告為工程公司東主黃英傑（49歲）、商人林觀良（49歲）、「飛天南」吳偉南（58歲）及機械技工蔡立基（40歲）。另餘下3人將於明天（14日）求情，7月22日判刑。

葉官聽取黃英傑的代表求情後表示，黃英傑在案中角色較輕，本案亦非指控他有出手打人，參閱過其背景報告後，「覺得佢唔係一個壞人」。

另葉官在被告林觀良求情時表示，「月台襲擊係非常嚴重，相比大堂」，當日在車廂內的人都無法離開，如當初不歡迎有人到元朗站「搞事」，此心態未必認同但可以解釋，然而「人地都走啦，仲打？無差別人士，男女老幼困住無得走」，當日雙方武器不對等，有人手持的雨傘「都扑到爛咗」。他形容部分市民「好有勇氣」，但「睇咗好令人傷心」，反問「點解可以做啲咁嘅野？似乎好似完全喪失理智」，考慮事件嚴重性將判處較高的刑期。

辯方：吳偉南被物件撃中暈倒 官：可能係做咗壞事有一定報應

代表吳偉南的大狀表示，吳偉南當日曾被物件撃中而暈倒。葉官稱「但（片段中）唔見有嘢打到佢」，如被擊中致暈低，快要斃命，或會覺得他可憐，但欠缺證據支持下，「可能係做咗壞事有一定報應」。

代表蔡立基的大狀表示，蔡立基雖有刑事紀錄，但已多年無犯案。葉官回應道，「唔覺得呢度啲人好壞，嗰晚唔知點解個個失控」，又稱元朗範圍大，在元朗站出現非必然是要前往被告家園附近，「唔排除有人去，但唔清唔楚都咁對待」，直斥為「無差別對待」，又稱「唔係咁容易諗到理由輕判」，但會考慮將刑期同期執行。

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