天氣｜天文台料明日局部地區有驟雨　日間最高氣溫35度 (16:45)

【16:45】高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。本港多處地區今日（13日）下午氣溫上升至35度或以上。本港地區今晚及明日（14日）天氣預測，天晴酷熱，最低氣溫約29度，明日日間最高氣溫約35度，局部地區有驟雨，吹微風。展望隨後一兩日仍然酷熱。周五（16日）及周末期間有幾陣驟雨。
【07:40】早上7時40分，天文台錄得氣溫29.1度，相對濕度81%。酷熱天氣警告現正生效。副熱帶高壓脊正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣。本港今日大致天晴及酷熱，局部地區有驟雨。最高氣溫約35度。吹輕微至和緩偏南風。展望未來兩三日持續酷熱，部分時間有陽光。本周後期有幾陣驟雨。
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