Telegram頻道涉發煽惑縱火信息　管理員控7罪　辯方：沒證據由被告親自發 (20:55)

Telegram頻道「SUCK Channel」一名26歲管理員，被控於2019年10月至2020年6月串謀煽惑他人犯縱火、刑事毁壞、公眾妨擾、參與暴動、製造炸藥、有意圖而導致他人身體受嚴重損害、施用毒藥或其他殘害性物品或有毒物品共7罪，另被控18項交替控罪，男子今（12日）在區域法院否認全部控罪受審。控方開案陳辭指出，頻道在案發時至少發出42條非法煽惑他人犯罪的信息，其中至少18條由被告以「SUCKER」帳戶名發出，並由專家、即網絡安全及科技罪案調查科總督察解讀示威者使用的術語。辯方爭議沒證據顯示被告親自發布任何信息。
控方開案陳辭指出，涉案頻道「SUCK Channel」於2019年8月20日建立，並發布逾2萬條信息，擁有人為「SUCKER」，管理員則為「C/Captian」和「Chifan」。案發時至少42條信息涉煽惑他人犯案，被告伍文浩（26歲）作為擁有人及管理員涉以帳戶「SUCKER」身分發布至少18條涉案信息，包括「仲有時間淨低，可以去燒狗宿舍」、「目前兵力集中係去晒暴大，其他各區今晚爭取時間將所有黨鐵、交通燈全面癱瘓」等。
陳辭續道，埋伏警員於去年8月26日在紅磡邨一大廈拘捕被告，他在警誡下稱2019年10月在連登討論區認識一網友，對方將一帳戶資料交給他後登入至今，「呢個帳戶有份管理SUCK channel，但我冇喺個Channel發言」。聆訊明（13日）續。
相關字詞﹕煽惑他人犯縱火 刑事毁壞 公眾妨擾 參與暴動 製造炸藥 有意圖而導致他人身體受嚴重損害 施用毒藥或其他殘害性物品或有毒物品 管理員 編輯推介