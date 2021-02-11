Telegram頻道涉發煽惑縱火信息　管理員控7罪　辯方：沒證據由被告親自發 (20:55)

控方開案陳辭指出，涉案頻道「SUCK Channel」於2019年8月20日建立，並發布逾2萬條信息，擁有人為「SUCKER」，管理員則為「C/Captian」和「Chifan」。案發時至少42條信息涉煽惑他人犯案，被告伍文浩（26歲）作為擁有人及管理員涉以帳戶「SUCKER」身分發布至少18條涉案信息，包括「仲有時間淨低，可以去燒狗宿舍」、「目前兵力集中係去晒暴大，其他各區今晚爭取時間將所有黨鐵、交通燈全面癱瘓」等。

陳辭續道，埋伏警員於去年8月26日在紅磡邨一大廈拘捕被告，他在警誡下稱2019年10月在連登討論區認識一網友，對方將一帳戶資料交給他後登入至今，「呢個帳戶有份管理SUCK channel，但我冇喺個Channel發言」。聆訊明（13日）續。