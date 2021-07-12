父涉強姦女兒罪脫　疑與妻等4親友教唆事主改口供　控串謀妨礙司法公正 (18:33)

被告為事主X的父親（44歲）、母親（42歲）、祖母（67歲）、叔父（39歲）及祖父（65歲）。X的父親、叔父及祖父母同被控於2018年10月至2019年1月期間串謀妨礙司法公正，即致使X在一宗高院案件的審訊中，更改原擬作出的證供。X的父母另被控於2018年10月作出一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即致使X及其母親離港，並意圖使她們不以控方證人身分，在上述審訊中作供。

控方開案陳辭指稱，事發於2017年10月，13歲的X在母親陪同下報警，指控遭父親性侵犯，並在錄影會面透露性侵的經過。警方及後拘捕X的父親，控以7項罪名，父親須還押候訊。

該案原定於2018年10月開審，X和母親都收到證人傳票，惟母親在作供前5日的早上到收押所探望丈夫，同日下午就帶X前往深圳。不久，兩母女一同回港，X作供時推翻原本的說法，稱父親沒有性侵她。法官引導陪審團裁定表證不成立，父親無罪釋放。

後來，X向警員透露當日作供前，接觸過其叔父和祖父母。警方檢取收押所的探訪錄影及錄音，發現X的父親與其他被告曾以手勢、口形和紙條，討論如何指示X改證供。