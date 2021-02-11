疫苗獎賞｜聯合出版集團推200萬元抽獎　大奬為1萬元圖書禮券 (19:25)

聯合出版集團今（12日）表示，為響應政府的新型冠狀病毒疫苗接種計劃，凝聚正能量及分享閱讀樂趣，將分兩期推出總值200萬元的抽獎，大奬為價值港幣1萬元的圖書禮券（10份），二奬為價值港幣1000元的圖書禮券（1900份），禮券可用於三聯集團、中華書局、商務印書館等門市。
年滿18歲並持有香港居民身分證的永久居民及非永久居民均可參加抽獎，他們要在兩期登記的截止日期（7月31日或8月31日）前完成接種最少一劑新冠疫苗。
對書展銷情審慎樂觀
對於去年因新冠疫情兩度延期的香港書展本周三（14日）起在灣仔會議展覽中心舉行，聯合出版集團稱是次書展為疫情以來最大型的展覽，市民累積了一定的消費力，對書展銷情審慎樂觀。
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