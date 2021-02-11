疫苗獎賞｜聯合出版集團推200萬元抽獎　大奬為1萬元圖書禮券 (19:25)

年滿18歲並持有香港居民身分證的永久居民及非永久居民均可參加抽獎，他們要在兩期登記的截止日期（7月31日或8月31日）前完成接種最少一劑新冠疫苗。

對書展銷情審慎樂觀

對於去年因新冠疫情兩度延期的香港書展本周三（14日）起在灣仔會議展覽中心舉行，聯合出版集團稱是次書展為疫情以來最大型的展覽，市民累積了一定的消費力，對書展銷情審慎樂觀。

疫苗獎賞一覽：

中信8月及9月推抽獎 送七人車、信用卡簽帳額等

華懋疫苗獎賞抽獎 如心酒店Staycation連自助晚餐名額2000個【7月5日早上9時起登記】

東瀛遊推大抽獎 頭獎一年免費住兩日本酒店雙人客房

新地「日日有獎抽」今起登記 連續62日每日抽56得獎者【附登記連結】

6月10日獎賞︰稻苗學會辦餐飲券抽獎 總額逾30萬元

6月9日獎賞一覽：送全年任搭郵輪通行證、紀念鑽勞【附名單】

6月8日獎賞一覽：送500萬元禮券買樓、10年醫保等【附名單】

6月7日獎賞一覽：送足金300両、買樓享額外1%折扣等【附名單】

6月3日獎賞一覽：送國泰客機私人派對、iPhone 12 Pro、酒店住宿等【附名單】

6月2日獎賞一覽：送簽帳額、口罩、購物折扣【附名單】

6月1日獎賞一覽：免費機票、全年任搭港鐵【附名單】