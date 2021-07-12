吳國際准首年受訓醫生施高難度手術　威院：成立專責小組檢視培訓安排 (17:46)

有傳媒今日（12日）報道，中大醫學院外科學系教授兼威爾斯親王醫院肝膽胰外科主管吳國際，於今年6月批准一名2019年畢業、正接受首年外科專科培訓的女醫生，處理一宗高難度的肝膽胰手術。威院發言人證實事件，稱涉事受訓醫生於吳國際監督下為病人進行接駁膽管及迴腸手術，病人術後其他縫合處出現滲漏；院方將成立專責小組檢視培訓安排，確保醫生進行手術的難度與其專業水平相稱。
威院發言人表示，翻查紀錄，該院曾於6月9日為一名病人進行胰十二指腸切除手術（Whipple operation），參與該手術的包括肝膽胰外科主管、一名顧問醫生、一名副顧問醫生及一名正接受第一年外科專科培訓的醫生。
其間，該名受訓醫生在肝膽胰外科主管監督下為病人進行膽管迴腸脗合程序。病人術後因其他傷口縫合處（非膽管迴腸）出現滲漏，曾在該院留醫，早前已出院。據了解，病人術後住院一個月；涉事受訓醫生本月調往其他醫院，繼續接受培訓。
威院發言人指出，院方將成立專責小組檢視肝膽胰外科醫生手術培訓安排，包括不同資歷的受訓醫生在監督下可參與的手術種類，以確保受訓醫生所進行的手術難度與其專業水平相稱。被問到會否於調查期間，先暫停吳國際的醫生職務，威院發言人沒有回應。