吳國際准首年受訓醫生施高難度手術　威院：成立專責小組檢視培訓安排 (17:46)

威院發言人表示，翻查紀錄，該院曾於6月9日為一名病人進行胰十二指腸切除手術（Whipple operation），參與該手術的包括肝膽胰外科主管、一名顧問醫生、一名副顧問醫生及一名正接受第一年外科專科培訓的醫生。

其間，該名受訓醫生在肝膽胰外科主管監督下為病人進行膽管迴腸脗合程序。病人術後因其他傷口縫合處（非膽管迴腸）出現滲漏，曾在該院留醫，早前已出院。據了解，病人術後住院一個月；涉事受訓醫生本月調往其他醫院，繼續接受培訓。

威院發言人指出，院方將成立專責小組檢視肝膽胰外科醫生手術培訓安排，包括不同資歷的受訓醫生在監督下可參與的手術種類，以確保受訓醫生所進行的手術難度與其專業水平相稱。被問到會否於調查期間，先暫停吳國際的醫生職務，威院發言人沒有回應。

本報正向中大醫學院、香港外科醫學院查詢。