業餘足球聯賽主席偽造逾百張身分證訂場　認24罪囚16月 (16:15)

法官胡雅文判刑時指出，被告孫寶德（40歲）沒取得巨大金錢得益，惟令有需求的人失去訂場機會；考慮犯案計劃簡單，偽造身分證質素一般，且為同一犯案手法，下令所有控罪刑期同期執行。

案情指稱，康文署於2018年6月起以抽籤形式分配場地，規定每用戶每天只限抽場一次。署方調查後發現，有334個可疑帳戶於2014年至2019年以同一電郵註冊，其中330個在政策實施後登記，檢取131張身分證後，發現只有8張是真的。被告向其親戚及球員等索取真實身分證資料以登記帳戶，再經Photoshop偽造多張身分證，並用印有被告肖像的偽造身分證取場。

案情續指出，埋伏警員在被告於2019年2月26日簽場時將他拘捕，並在他身上及私家車上搜出兩張偽造身分證；搜屋後發現120張印有被告肖像的身分證，以及偽造證件的設備等。被告在警誡會面時稱，若成功訂場的日子無任何賽事，會以700元在網上出售部分場地，原本訂場費用只需144元。