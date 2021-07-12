廉署控2019區選落敗候選人歐頌賢　涉選舉舞弊 (16:29)

廉署稱，被告被控兩項罪名，即一項在選舉中向他人提供娛樂的舞弊行為，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第12（1）（a）條；以及一項在選舉中作出賄賂選民的舞弊行為，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第11（1）（a）條。

廉署指出，2019年區議會選舉於該年11月24日舉行，提名期為同年10月4日至17日，被告在提名期首天遞交提名表格參選中西區大學選區。其中一項控罪指被告涉嫌於2019年10月10日，在選舉中作出舞弊行為，即為另一人提供歌唱表演以誘使對方投票予她。另一項控罪指被告涉嫌於2019年10月16日，在選舉中作出舞弊行為，無合理辯解而提供書法班予對方，作為對方在選舉中投票予她的誘因。

廉署稱調查發現，兩名街頭藝人應被告邀請，於2019年10月10日在該選區內一個港鐵站出口附近進行一小時歌唱表演；被告於6日後，即同年10月16日，在同一地點舉辦一小時免費書法班，在歌唱表演及書法班進行期間，該地點均展示一幅載有被告名字及肖像的直幡。廉署稱被告有出席該兩場活動，其助選人員並在場向途人派發傳單，被告亦有提交有關傳單予當局為選舉廣告，被告其後向有關街頭藝人及書法家分別支付1200元及800元作為報酬，並在選舉申報書中申報有關費用為選舉開支。

歐頌賢於2019年區議會選舉與曾任港大學生會內務副會長的任嘉兒「撞區」，任嘉兒隨後在facebook表示即時停止一切相關工程。

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