唐英傑案｜控方質疑辯方譯「光復」作「reclaim」意解取回港主權　辯方專家反駁港不曾有主權如何取回 (15:45)

李詠怡提到，「光復上水」等反水貨客行動並非提倡港獨或分離主義，雖然片段看到當時示威者揮動港英旗，但示威者或許對當時的管治不滿，想回到殖民地時代的生活，並不一定代表想恢復殖民地統治。法官杜麗冰質疑，兩者不能分開，想回到殖民地的生活，即是想恢復英國的統治。李詠怡稱她不能同意，殖民地時代的生活可泛指很多東西，例如經濟制度或文化等。

辯方專家：讀中史至中三 不同意中史程度僅中三

控方盤問時質疑，辯方專家非歷史學專長，但報告曾探討「光時」字眼的歷史，問李詠怡的中史教育程度是否讀至中三。李詠怡表示，她教授和研究香港政治時，必定會涉及中國歷史，對中史有一定理解，控方問是她是否曾正式接受學校教育，李詠怡回答是中三，但強調絕不同意她的中史程度只有中三。

控方又問，「光復香港」會否有「奪回落入敵人手中的香港」一意，李詠怡稱她不會如此解讀，因當中包含許多假設，控方重覆問，這是否其中一個可能的意思，李詠怡稱「如果一定要答是非題，是」，但她認為這是不合理的解讀。

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