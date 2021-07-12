五旬漢斬傷超市經理遭警擊斃　經理供稱事主曾多次偷竊 (15:30)

李浩庭（終年54歲）於2019年3月16日下午不治。死者哥哥李超庭今出庭作供稱，家中共4名兄弟姊妹，李浩庭排行第三 ，與李浩庭近廿年沒有聯絡，稱他「成日問屋企攞錢食白粉」，亦知道他有案底，稱他「不時坐幾個月再出嚟」。

庭上播放「佳宝」及附近的閉路電視片段，身穿淺藍色上衣、牛仔褲的李浩庭曾兩次進入佳寶，首次進入店內被兩名職員趕走，職員曾與李浩庭有碰撞，隨後李浩庭手持一把刀折返店內，兩名警員跟隨，李浩庭向一名職員揮刀，其後被警員開槍擊斃倒地。庭上亦讀出法證檢驗員的證供，子彈射入李浩庭的右前胸，由左背部射出。死者的血液樣本亦驗出1.2微克的美沙酮，屬低於治療水平。

被襲的超市經理劉海雄作供稱，當時下午12時許，聽到有同事大叫有人想偷竊，看到李浩庭，形容他是俗稱的「道友」，曾多次到超市偷竊，於是與另一同事出言驅趕。劉海雄承認曾用腳踢李浩庭，被問到當時氣氛是否激烈，他稱「無印象」。李浩庭被驅逐後再次入店，劉海雄聽到有人大叫「道友揸住把刀入嚟」，他從店舖的「後場」走出，隨後李浩庭持刀向其頭部劈下，劉海雄的後腦受襲，欲以雙手推李浩庭的肩膊，兩人糾纏間，李浩庭再向劉海雄劈多一刀。劉海雄稱，聽到有人曾大叫「放低把刀」、「你唔放低把刀，我就開槍」。隨後聽到槍聲，李浩庭倒地。