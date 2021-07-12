大埔劏房火警釀3死1傷　男戶主疑感情問題刀傷女友、兩繼女後縱火 (14:33)

警方今午交待案情，大埔警區署理助理指揮官（刑事）范偉豪表示，警方於凌晨1時50分接獲報案，稱案發劏房單位內傳出爭執聲，首批警員於6分鐘後到場，在大廈樓下與報案人了解事件，惟至2時02分警方再接報稱單位內有煙冒出，另一批衝鋒隊員及消防於5分鐘內抵達現場，其間於梯間發現陷入半昏迷的62歲姓姚男戶主，救熄火警後再於單位內發現陷昏迷的42歲姓溫女戶主，以及2名分別13歲姓賴及8歲姓廖的女童。救護員把4人送院搶救，其中3名女事主先後不治。

經初步調查，男女戶主於2017年認識，及後發展成情侶關係；兩名女童是溫女的女兒，同母異父，與姚男沒有血緣關係，4人一同居於上址。溫女被發現時身上頭及手有40多處刀傷，兩女兒則分別有5處及3處刀傷，相信事發時男女戶主因感情問題起爭執，其後姚男以刀襲擊溫女，兩名女童嘗試阻止時同告受傷，姚男事發後疑以明火直接燃點雜物引發火警。

范偉豪稱，由於涉事單位現時有大量積水，暫未尋獲兇器及任何助燃劑，涉事家庭亦沒有家暴紀錄，以涉嫌縱火及謀殺拘捕姚男，他目前正被扣查，案件續由大埔警區重案組跟進。

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