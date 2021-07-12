醫生涉港鐵偷拍裙底受審　事主稱獲乘客告知才知被偷拍 (13:35)

被告陳恩發（48歲）報稱醫生，被控於2020年7月2日，在港鐵佐敦站往油麻地站的車廂內作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德行為，即用手提電話拍攝兩名女子的裙底相片。

操普通話的女事主X憶述，當晚7時從中環站乘荃灣線回家，列車駛離佐敦站時，案中第二證人、姓梁的女乘客向站着的X表示，有人偷拍X的裙底，並指向面向X、坐在她前面的男子。X聲稱激動地向他喊話，男子未回應下跑出油麻地站月台，X用右手抓住該男的背包後雙雙摔倒，約2至3名男子上前制服該男子，其後有便衣警前來拘捕該男子。

在同一車廂的控方證人梁小姐在庭上認出被告，並示範被告當時坐姿，其右手曲臂抱着背包，遮蔽左手腕對上位置；手持電話的左手垂直放兩腿中間，伸延至膝蓋位置，後鏡頭斜向外及向上。梁小姐多次強調該男子的姿勢奇怪，看見X在該男子前方，早已思考對方是否正在偷拍，後見他左手移動，「似是調校角度向裙底方向」，便上前提醒X。她下午續作供。