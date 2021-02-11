新冠肺炎｜機場男搬運工確診源頭不明　何栢良：應要求員工7日強檢一次　梁子超：打針非「百毒不侵」 (11:45)

何栢良稱，該搬運工在7月9日強制檢測中驗出陽性，並帶有L452R變種病毒株，而7月4至6日均有抵港旅客在臨時採樣中心檢測驗出陽性及帶有L452R變種病毒株，因此按照時序，比較搬運工與有關染疫旅客的病毒基因圖譜很重要。他又呼籲機場員工盡快接種新冠疫苗，並建議機管局及港府定期收集及公布機場員工的疫苗接種情況。

呼吸系統專科醫生梁子超在港台節目稱，在早前一名機場地勤員工確診後，強制檢測僅發現一宗確診個案，認為機場出現隱性傳播鏈而感染的機會較低。他又認為接種新冠疫苗不代表是「銅皮鐵骨、百毒不侵」，稱已接種疫苗的人若感染新冠病毒，仍有造成傳播的風險，指出政府以「疫苗氣泡」豁免已接種疫苗者檢測的方式，去處理機場的防疫工作並不合理。