大埔劏房起火釀3死1傷　死者包括兩女童身有刀傷　男戶主涉謀殺縱火被捕 (12:50)

劏房單位凌晨起火後火勢猛烈，冒出大量濃煙，多名街坊見狀報案，消防趕至後出動一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，於40分鐘後將火救熄。

男戶主率先獲救，他吸入濃煙陷入半昏迷，由救護員送往那打素醫院搶救，及後轉送威爾斯親王醫院搶救。消防另再於單位內救出2名女童及一名30餘歲女子，3人均被燒傷陷入昏迷，分別被送往那打素醫院及北區醫院搶救後同告不治。

現場消息稱，死傷者一家四口居於起火劏房單位多年，火警發生前單位內曾傳出爭執聲。警方正調查事件。

位於旁邊寶鄉樓地下的華立粥麵店東金先生表示，凌晨4時許接獲員工通知有關火警。他亦稱，其餐廳前員工是起火單位相鄰住戶，該前員工當時衣著單薄逃生，稱火警是「個男人嘈交放火」。

金先生亦稱與涉事家庭的三母女相識，平日有打招呼，但從未見過男戶主。他稱兩名女童2年前在家中玩發泡膠玩具飛機時，曾意外把飛機飛到其店舖簷篷上，兩女童向他求助希望取回飛機，金先生為免爬高爬低有意外，自掏荷包另外購買2隻新玩具飛機送給她們。金先生形容女戶主有口音，疑為新移民，其胞弟前來探望時曾到其餐廳借廁所，其間遺失身分證，金先生及後在餐廳內協助尋回。