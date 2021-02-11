警拘5人涉販1780萬元毒品　最小16歲 (11:47)

首宗行動於前日下午約3時半，探員突擊搜查紅磡一個酒店房間，在房內發現一名17歲男子及17磚合共6.8公斤的海洛英，以及13包以茶葉包裝作掩飾、共重13公斤的氯胺酮，合共市值約1430萬元。該名報稱無業的17歲男子被以「販運危險藥物」拘捕，暫控一項販毒罪，將於明日（12日）提堂。

警方同日再搜查一個位於荃灣的工商大廈單位，拘捕3名年約16至20歲的本地男子，涉嫌「串謀販毒」，3人現正獲保釋候查，8月須向警方報到。

前日下午約4時，警方在黃大仙銀鳳街一幢唐樓外截查一名可疑男子，在他手持的環保袋搜獲約940克可卡因及約7克霹靂可卡因，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕。探員將他押返區內住所搜查，再起出1.7公斤可卡因、以及12包共重約260克霹靂可卡因，小量冰毒、兩萬元現金及一批製毒工具，毒品合共市值約350萬元。涉案35歲男子被控一項「販運危險藥物」及一項「製毒」罪，將於明日在九龍城裁判法院提堂。

警方指出，今次行動的被捕者較年輕，當中兩人未滿18歲，相信有毒販趁大部分青少年及學生因為新型冠狀病毒疫情加上臨近暑假毋須上學，誘使青少年販毒「搵快錢」，呼籲家長多與子女溝通，有需要時尋求學校或社工協助，免子女誤入歧途。