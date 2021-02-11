新冠肺炎｜機場搬運工初確帶L452R變種病毒　海洋公園等7地點納強制檢測【附名單】 (23:33)

政府今晚（10日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將帶有L452R變種病毒株初步確診機場搬運工曾身處的7個地方，納入新型冠狀病毒強制檢測。
任何人於指明日期及時間曾身處任何下列指明地方，須於7月13日或之前接受強制檢測：
‧在香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓工作的人（6月20日至7月10日）
‧沙田小瀝源路68號廣源商場第三座2樓13號舖麥當勞（7月9日中午12時至下午6時）
‧黃大仙正德街103號黃大仙中心南館地下G4B號舖美心MX（7月9日下午6時至10時）
‧沙田小瀝源路68號廣源商場第三座地下12號舖一葉小廚（7月2日上午7時至中午12時）
‧黃大仙環鳳街52號地舖錦尚甜（6月29日下午6時至6月30日凌晨零時）
‧黃大仙龍翔道120號新光中心2樓261號舖爭鮮迴轉壽司（6月26日下午6時至6月27日凌晨零時）
‧黃竹坑黃竹坑道180號香港海洋公園（6月26日上午9時至下午6時）
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