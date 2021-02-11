港大學生會評議會「感激」刺警案疑兇議案撤回　4中央幹事、11評議員請辭 (23:13)

港大學生會會長郭永皓、財務秘書麥晉棋、行政秘書林隆輝、署理學生福利秘書兼大學事務秘書（一）黃靖軒，連同兩名普選評議員請辭獲接納。學生會中央幹事稱，已意識到有關議案對大學及社會的負面影響，對參與悼念及支持議案深感抱歉，明白學生組織絕對不應煽動、宣揚任何暴力行為、恐怖活動或其他非法行為，故中央幹事已全數請辭，並對同學致歉。

另外，港大學生會「三聯會」學社聯會、文化聯會、體育聯會的所有代表共9人，亦分別向各自評議會請辭並獲接納。「三聯會」早前發聲明指出，其代表沒有參與相關討論，部分代表沒有參與會議及沒有投票，部分與會代表在誤解之下未能保持政治中立。

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