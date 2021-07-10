新冠疫苗｜劉宇隆：研為患癌或換腎青少年接種三針疫苗　建議打復必泰 (11:15)

衛生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今（10日）在商台節目表示，鴨脷洲新型冠狀病毒疫苗接種中心今日起，開展一項為患血癌、血幹細胞移植、腎臟移植等青少年接種三針新冠疫苗的研究。他說，與腎病兒科醫護人員商討後，會向該些病患提供復必泰，而不是科興疫苗。
劉宇隆表示，根據文獻研究，腎臟或肝臟移植病人在接種一至兩針疫苗後，體內抗體水平或T細胞的反應未必足夠，故有需接種第三針；歐美研究顯示腎病患者接種第三針疫苗後，抗體會升至高水平。他又表示，患有長期病患的青少年，只要病情穩定，例如接受腎臟移植沒有排斥、洗血後病情穩定，和完成化療，均可接種新冠疫苗。另外，有研究稱即使正接受化療，只要沒有接受太大劑量的抗癌藥物，同樣可接種疫苗。
劉宇隆又稱，若本港新冠疫苗接種率達八至九成，任何變種新冠病毒都不能在香港肆虐和在本地落地生根。
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