天氣｜天文台料隨後數日持續酷熱　下周後期有幾陣驟雨 (16:30)

【16:30更新】副熱帶高壓脊正為中國東南部帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。本港下午多處地區氣溫上升至33度或以上。本港今晚（10日）及明日（11日）天氣預測，大致天晴及酷熱，局部地區有驟雨。氣溫介乎28至34度。吹和緩東南風。展望隨後數日大致天晴，天氣持續酷熱。下周後期有幾陣驟雨。
酷熱天氣警告生效 市區最高氣溫34度
【07:50】早上7時50分，天文台錄得氣溫28.8度，相對濕度82%。
酷熱天氣警告現正生效。
副熱帶高壓脊正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣。預測今日天晴酷熱。市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹微風。展望未來兩三日天氣持續酷熱，部分時間有陽光。下周中後期有幾陣驟雨。
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