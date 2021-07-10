天氣｜天文台料隨後數日持續酷熱　下周後期有幾陣驟雨 (16:30)

【16:30更新】副熱帶高壓脊正為中國東南部帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。本港下午多處地區氣溫上升至33度或以上。本港今晚（10日）及明日（11日）天氣預測，大致天晴及酷熱，局部地區有驟雨。氣溫介乎28至34度。吹和緩東南風。展望隨後數日大致天晴，天氣持續酷熱。下周後期有幾陣驟雨。