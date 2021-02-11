涉變種新冠病毒個案9地點再納強制檢測　包括大埔超級城、新達廣場、昌運中心【附名單】 (23:22)

政府今晚（9日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將9個涉及L452R變種新型冠狀病毒輸入個案的地點再次納入強制檢測。另外，一間爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校亦納入強制檢測。
任何人於指明日期及時間曾身處任何下列指明地方，須於7月11日或之前接受強制檢測：
涉及L452R變種輸入個案的再次檢測地點
‧大埔南運路9號新達廣場（只包括商場）（6月3日、9日、12日、13日、15日至23日任何一日）
‧大埔安邦路8及10號大埔超級城C區（6月24日中午12時至下午4時）
‧大埔安邦路8及10號大埔超級城D區（6月24日上午9時至中午12時）
‧大埔安慈路4號昌運中心（只包括商場）（6月22日上午9時至中午12時）
‧大埔曉運路10號運頭塘商場（6月21日上午9時至中午12時）
‧大埔安泰路1號大埔廣場地下15號舖萬利小食店（6月19日上午9時至中午12時）
‧淺水灣南灣道12A號2號（6月9日至7月1日）
‧油麻地鴉打街6號及永星里5號紅茶館酒店（6月14日、16日、17日、28日、30日或7月1日）
‧香港仔中心第4期6A-6B號舖地下麥當勞（6月30日中午12時至下午6時）
任何人於6月26日至7月9日曾身處任何下列指明地方逾兩小時，須於7月11日或之前接受強制檢測：
涉爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校
‧西營盤高街9號地下上層（南）仁濟醫院郭子樑幼稚園／幼兒中心
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