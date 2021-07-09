女保鑣涉槍殺姨舅案　控方精神科醫生：被告沒提有吸毒習慣及幻覺 (18:45)

辯方證人、精神科醫生黃以謙接受控方盤問。控方表示，被告還押小欖期間曾報讀3個大學課程，其中中文大學的異常心理學及公開大學的社會科學課程獲佳績，黃以謙稱如中至重度抑鬱症病患者一年內沒接受治療，是不能夠完成相關課程。

控方證人、小欖精神病治療中心精神科顧問醫生雷聲響供稱，由2018年7月至2020年8月間與被告會面70次，首次見被告時，其精神狀態欠佳，最後一次見被告時情緒穩定，被告從沒提及有吸毒習慣或出現幻覺，亦沒說開槍的事。

雷聲響又說，被告案發前一個月曾入急症室，當時醫生稱她表現焦慮，但否認出現幻覺，亦沒自殺傾向。另外被告還押時仍有夢想，一心想成為建築師，又十分關注健康，自言只吃雞及魚。

雷聲響又稱，受冰毒影響者會不能站穩，或大聲說話及「郁手郁腳」，然而被告沒有上述情況，故認為即使案發時受冰毒影響都不是大程度受影響。聆訊下周一（12日）續審。

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