城大男生論壇搶咪認非法集結等罪准保釋　官稱仍有判監禁可能 (19:15)

「守護大嶼聯盟」於2018年10月14日遊行後於政總舉辦論壇，反對「明日大嶼」填海計劃，完結前十多名穿黑衣及戴口罩者衝到台上「搶咪」，並與大會人員爆發衝突。3名被捕男子各被控參與非法集結，當中城大學生黃家豪另被控一項普通襲擊時任葵青區議員周偉雄的罪名，黃家豪今（9日）在東區裁判法院承認兩項控罪，押後至7月26日判刑，裁判官黃雅茵強調「即時性監禁的可能性仍存在」。
3名被告依次為文員周家驊（28歲）、大學生黃家豪（21歲）及大學生許嘉鍵（18歲），全暫准保釋外出。阿黃家豪外，其餘兩被告不認罪，案件於9月10日作審前覆核，10月5日開審。
代表次被告黃家豪的大律師黃宇逸求情時稱，次被告現為城大4年級生，並引用2018年黃之鋒重奪公民廣場案等案例作參考，本案較「輕微」，亦不涉及挑戰執法人員，發生時間早於2019年的社會事件。此外，次被告在案發當日是19歲，如今已22歲，「檢控延誤28個月屬嚴重」。
另外，辯方亦呈上次被告、其女友、城大高級特任講師張楚勇及城大編委會的求情信，當中提及次被告的父親不久前逝世，與母親相依為命，故望盡快畢業工作，而城大編委會亦曾向不少主流媒體提供重要的新聞片段，尤其社會事件。黃宇逸甚至特別提及自己處理暴動案時亦曾引用編委會的片段。