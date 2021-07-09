城大男生論壇搶咪認非法集結等罪准保釋　官稱仍有判監禁可能 (19:15)

3名被告依次為文員周家驊（28歲）、大學生黃家豪（21歲）及大學生許嘉鍵（18歲），全暫准保釋外出。阿黃家豪外，其餘兩被告不認罪，案件於9月10日作審前覆核，10月5日開審。

代表次被告黃家豪的大律師黃宇逸求情時稱，次被告現為城大4年級生，並引用2018年黃之鋒重奪公民廣場案等案例作參考，本案較「輕微」，亦不涉及挑戰執法人員，發生時間早於2019年的社會事件。此外，次被告在案發當日是19歲，如今已22歲，「檢控延誤28個月屬嚴重」。

另外，辯方亦呈上次被告、其女友、城大高級特任講師張楚勇及城大編委會的求情信，當中提及次被告的父親不久前逝世，與母親相依為命，故望盡快畢業工作，而城大編委會亦曾向不少主流媒體提供重要的新聞片段，尤其社會事件。黃宇逸甚至特別提及自己處理暴動案時亦曾引用編委會的片段。