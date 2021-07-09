唐英傑案｜辯方學者統計連登用詞　稱「光時」與港獨無強烈關係 (18:00)

李詠怡供稱，雖然口號自前年7月21日後，出現在示威的頻率一直上升，但仍需解答為何運動在6月爆發、7月底口號才出現。她認為有兩個原因，一是7月出現了「光復上水」、「光復屯門公園」等示威，光復一詞開始成為示威者的用語；二是因為7．21事件帶來巨大的社會憤怒，人們當時要找一些新東西展示這種憤怒。

她指出，反修例運動有別以往的社會運動，大部分示威活動的本質是「無大台」、無領袖、去中心化，口號充滿歧義（ambiguity），開放予不同的解讀，從焦點小組的訪談可見，不同示威者有不同的解讀。

李詠怡反駁控方專家劉智鵬指出，當年梁天琦在造勢大會說「選票就是子彈」，是在引用美國民運者Malcolm X於1964年的演說《選票還是子彈》​（The Ballot or the Bullet），當時Malcolm X將選票比喻為子彈，用意是呼籲群眾投票，並非以武力推翻政權。

李詠怡又稱，她統計發現「五大訴求」與「香港獨立」一同出現在連登討論區次數，比「光復香港」或「時代革命」與「香港獨立」一同出現的次數高，可見「光時」與港獨並無強烈關係。

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