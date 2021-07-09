消防員無業漢非法集結蒙面兩罪脫　官：警「擺明講大話」 (17:34)

兩名被告分別是報稱無業的王若詩（46歲）及消防員陳瑞文（49歲），同被控在旺角彌敦道與山東街一帶參與非法集結，以及在非法集結中使用蒙面物品，即一個掛耳式口罩。

葉官表示，控方未能證明王若詩曾與他人堵路；又指出，片段清楚顯示制服王若詩的警長有「跪頸」，鐵證如山，但他也不承認，直斥警長「擺明係一個吹牛嘅人」，毫無誠信可言。最後裁定王若詩的非法集結及「在非法集結中使用蒙面物品」罪不成立。

至於制服陳瑞文的另一名警長指出，陳瑞文案發時頸上掛有泳鏡，但因要檢取證物而替他取下。另有警員稱陳瑞文在還原證物的拍攝時拒絕將泳鏡掛頸，但遺漏紀錄。葉官表示，警長明知要將被告轉交予另一警員，但卻把陳瑞文的泳鏡檢取，毁滅證據價值，指出「冇可能咁蠢，如果講到咁蠢即係講大話」。葉官又批評警員多處遺漏紀錄要項，「擺明講大話」，亦裁定陳瑞文所涉兩罪不成立。

控方一度反對陳瑞文的訟費申請，指出陳瑞文當時戴著口罩站近非法集結地點是自招嫌疑。葉官表示案發時也有警員怕催淚煙而戴口罩，為何其他人戴口罩便有嫌疑，斥責控方「可以咁double standard（雙重標準）㗎咩？」最後批准陳瑞文的訟費申請。

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