鄒幸彤保釋覆核被拒 (16:18)

支聯會副主席鄒幸彤涉在網上及報章撰文呼籲巿民參與今年六四集會，分別於六四及七一前夕被捕，被控一項煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，案件押後至7月30日，暫毋須答辯，不准保釋，今（9日）在西九龍裁判法院進行保釋覆核。鄒幸彤沒有法律代表，自行陳辭。裁判官陳慧敏聽畢控辯雙方陳辭後，拒絕鄒幸彤保釋申請，辯方保留8天保釋覆核權利，保釋覆核聆訊將於7月16日進行。
身穿白恤衫、束馬尾的鄒幸彤手持文件上庭，呼「多謝大家來」。她甫開庭向陳官申請豁免《刑事訴訟程序條例》第9P條「對報道保釋法律程序的限制」，陳官稱看不到涉及社會公義或其他原因而可以豁免，拒絕其申請。
鄒幸彤隨後開始保釋申請陳辭，陳官聽畢控辯雙方陳辭後，拒絕其保釋申請。旁聽者聽到結果後，高呼「撐住」、「彤彤會戰勝歸來」，鄒幸彤揮手回應。
控罪指稱，鄒幸彤於2021年5月29日至6月4日期間，非法煽惑其他身分不詳的人，參與未經批准的公眾集結。據了解，控方指控鄒幸彤涉於5月29日的facebook帖文〈燭光無罪 堅守陣地〉及刊於6月4日《明報》的文章〈燭光承載良知重量 港人執著說出真相〉，煽惑他人參與被禁止的集會。
支聯會常委麥海華在庭外見記者時稱，對鄒幸彤的保釋申請被駁回感失望，又提到鄒幸彤其中一則facebook帖文涉宣傳七一遊行，但當時遊行上訴仍然進行，帖文後來亦已刪除，反問香港是否不容許發表意見，認為警方扼殺香港人表達意見的自由。