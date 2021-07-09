鄒幸彤保釋覆核被拒 (16:18)

身穿白恤衫、束馬尾的鄒幸彤手持文件上庭，呼「多謝大家來」。她甫開庭向陳官申請豁免《刑事訴訟程序條例》第9P條「對報道保釋法律程序的限制」，陳官稱看不到涉及社會公義或其他原因而可以豁免，拒絕其申請。

鄒幸彤隨後開始保釋申請陳辭，陳官聽畢控辯雙方陳辭後，拒絕其保釋申請。旁聽者聽到結果後，高呼「撐住」、「彤彤會戰勝歸來」，鄒幸彤揮手回應。

控罪指稱，鄒幸彤於2021年5月29日至6月4日期間，非法煽惑其他身分不詳的人，參與未經批准的公眾集結。據了解，控方指控鄒幸彤涉於5月29日的facebook帖文〈燭光無罪 堅守陣地〉及刊於6月4日《明報》的文章〈燭光承載良知重量 港人執著說出真相〉，煽惑他人參與被禁止的集會。

支聯會常委麥海華在庭外見記者時稱，對鄒幸彤的保釋申請被駁回感失望，又提到鄒幸彤其中一則facebook帖文涉宣傳七一遊行，但當時遊行上訴仍然進行，帖文後來亦已刪除，反問香港是否不容許發表意見，認為警方扼殺香港人表達意見的自由。

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