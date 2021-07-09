五旬漢劫珠寶店認罪囚8年　官稱被告成功養育3兒勉「唔好放棄」 (15:46)

控方案情指出，被告李伯榮（53歲）去年2月13日闖入旺角亞皆老街的「六福珠寶」，將易燃液體潑向珠寶飾櫃，並向店員表示會着火。被告以彈簧氣槍指嚇店員交出金飾，將金飾放入袋後逃走。

數名店員和一名休班警上前追截被告，其間被告咬傷男店員的左手，令店員手部擦傷。警誡下，被告承認因欠債逾10萬元，近期收到不少追債電話，故決定打劫珠寶店。

辯方求情稱，被告與妻子育有3個兒子，因為要供養幼子在海外升學，加上在新型冠狀病毒疫情下失業，才向財務公司借貸，在衝動下犯案。

暫委法官游德康判刑時表示，被告的背景值得同情，但他當日攜帶氣槍和天拿水，屬於有計劃犯案，「如果唔係店員和休班警的勇氣，被告可能成功帶金飾逃走」，遂判囚8年。散庭前，游官表示被告養育3個兒子，是成功的父親，「你還押的日子，家人一定好困難……請你唔好放棄」。