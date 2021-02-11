唐英傑案｜辯方學者引用《元史》及「光復上水」行動　反駁「光復」有推翻政權意 (14:48)

李詠怡表示，辯方專家報告採用了跨學科的研究方法，結合政治科學、傳播學及文化研究。她指出，口號應以政治科學的角度理解，因口號用於選舉活動及示威，而這些現象正是政治科學的研究對象。她提及，報告有實證研究的數據，包括中大傳播與民意調查中心於2019年社會運動期間所作的問卷調查及訪談；亦有對連登討論區帖文的分析。

就「光復」一詞，她指出字典翻譯為「recover、regain」，她又引用《元史· 陳祖仁傳》中提及光復的句子：「自古人君，不幸遇艱虞多難之時，孰不欲奮發有為，成不世之功，以光復祖宗之業 」，稱該說話的用意是提醒皇帝要努力得民心，否則前朝皇帝留下的祖業便不保，由此可見光復的意思不必然代表推翻政權。

李詠怡稱，她不同意「光復」應翻譯為「liberate」，亦認為「liberate」的意思亦不等於推翻政權。她解釋，「光復」一詞在2012年至2016年常見於香港，當時出現的「光復上水」等多個反水貨客行動，英文媒體均將「光復」翻譯為「reclaim」，而從這些行動可見，示威者只是爭取回復公共空間的秩序。

被問到香港與內地是否兩個不同族群，李詠怡表示族群概念從來並非固定，可由政府用法律定義，亦可以是人民建構的主觀身份定義，強調即使有人仇視國家內的其他族群，亦不等於有意推翻政權。

唐英傑案 相關報道：

唐英傑煽動他人分裂國家罪及恐怖活動等3罪表證成立（7月9日）

辯方要求法庭裁表證不成立：單憑「光時」歷史含意斷定被告意圖不合理（7月8日）