上環衝突案　辯方質疑從閉路電視片無法辨認被告　警：綜合外形衣著確定 (15:02)

代表第六被告楊位醒（31歲）的大律師藍凱欣盤問控方證人警員11691，並播放事發上環文華里的閉路電視片段。辯方質疑片段的質素及色差令警員無法清楚辨認第六被告，作供警員不同意其說法，承認自己曾查閱拘捕人員文字描述的口供，但忘記曾閱讀多少份供辭。練官打斷辯方，並問「你識唔識cross examination rules（盤問規則）？佢講唔記得，你要唸返比佢聽」，辯方回應「略懂」，並讀出供辭中被告的衣著。

辯方又稱，作供警員曾指出第六被告戴上手套，但供辭並無提及，警員回應稱，證物有出現手套，認人時不是單憑物品辨認，而是綜合被告的外形及衣著來確定，並否定辯方所指另一名身穿淺色衫褲的男子才是第六被告，練官隨即指出：「你唔可以否定人哋講嘅嘢」。聆訊午續。