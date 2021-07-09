天氣｜天文台料周末天晴酷熱　下周中後期有驟雨 (16:30)

【16:30】副熱帶高壓脊正為中國東南部帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。本港多處地區今日（9日）下午氣溫上升至33度或以上。本港地區今晚及明日（10日）天氣預測，天晴酷熱，氣溫介乎28至34度，吹輕微至和緩東南風。展望隨後兩三日天氣持續酷熱，部分時間有陽光。下周中後期有幾陣驟雨。