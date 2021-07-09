天氣｜天文台料周末天晴酷熱　下周中後期有驟雨 (16:30)

【16:30】副熱帶高壓脊正為中國東南部帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。本港多處地區今日（9日）下午氣溫上升至33度或以上。本港地區今晚及明日（10日）天氣預測，天晴酷熱，氣溫介乎28至34度，吹輕微至和緩東南風。展望隨後兩三日天氣持續酷熱，部分時間有陽光。下周中後期有幾陣驟雨。
【12:45】中午12時40分，天文台錄得氣溫31.7度，相對濕度66%，紫外線指數為10，強度甚高。副熱帶高壓脊正為中國東南部帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。本港大部分地區今日正午時分氣溫上升至33度左右。本港地區下午及今晚天氣預測，天晴，下午酷熱，吹微風。
【07:30】酷熱天氣警告現正生效。早上7時30分，天文台錄得氣溫28.7度，相對濕度81%。副熱帶高壓脊正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣。天文台預測今日本港天晴。日間酷熱，最高氣溫約34度，吹微風。展望未來數日大致天晴，天氣持續酷熱。
（香港天文台）
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