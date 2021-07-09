區志光區嘉宏鄧以海灣仔「吉祥薈」違限聚　消息：恒大集團管理層在場 (00:03)

涉事的高級私人會所「吉祥薈」位於灣景中心3樓，分為「雪茄會」及「隨緣匯」兩部分，分別提供餐飲、雪茄及名酒，裝潢奢華，私隱度高，只招待會員。本報上月底向職員查詢如何入會，對方稱 「通常都係你哋老細提交晒你哋公司所有文件，我哋公司批嘅，先可以做會員，唔係你有錢可以做會員」。被問及會費多少，對方稱：「唔知，要睇你公司實力。」

據了解，「吉祥薈」為私人會所，宴請飯局的人稱該處為私人地方，不受「限聚令」規管，區志光、區嘉宏和鄧以海並未有留意「吉祥薈」其實持有食肆牌照，即受「限聚令」規管。本報上月底到「吉祥薈」觀察，發現提供餐飲的「隨緣匯」門外貼有告示，寫有其牌照號碼，並列明屬「C類」餐廳，可營業至午夜12時，最多6人一枱。據悉同場亦有恒大集團管理層。本報上月底向恒大集團查詢，至今未有回應。

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