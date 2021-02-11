新冠肺炎｜又一城戲院、荃灣海王潮州樓等涉變種個案納強制檢測【附名單】 (23:45)

政府今晚（8日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將兩個涉及L452R變種病毒株確診個案的地點、兩個涉及香港國際機場轉機非本地個案的地點、4個再次檢測地點，以及一間爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校，納入新型冠狀病毒強制檢測。
任何人於指明日期及時間曾身處任何下列指明地方，須於7月10日或之前接受強制檢測：
涉及L452R變種病毒株的非本地確診個案
‧九龍塘達之路80號又一城地下高層戲院Festival Grand Cinema（6月12日上午11時至下午1時逗留逾一小時）
‧荃灣永順街38號海灣花園購物商場地下高層UG1-UG12號舖海王潮州樓（金富）（6月19日下午6時至下午10時）
涉及曾於香港國際機場轉機的非本地確診個案
‧香港國際機場一號客運大樓6樓環亞機場貴賓室（離境大堂，鄰近1號閘口）（6月14日下午4時至11時）
‧香港國際機場一號客運大樓6樓環亞機場貴賓室（離境大堂，鄰近35號閘口）（6月14日下午11時至6月15日上午7時）
涉及早前確診L452R變種病毒株個案、屬再次檢測的指明地方
‧鴨脷洲鴨脷洲大街95號冠藍軒（6月9、10、13、19、21至24或27日）
‧香港仔香港仔大道203號香港仔市政大廈香港仔街市（6月29日中午12時至下午6時）
‧香港仔南寧街13-23號香港仔中心地下百佳超級廣場（6月29日中午12時至下午6時）
‧鴨脷洲鴨脷洲大街145號僑民大廈地下2號舖及1樓3號舖海東軒（6月20日上午9時至中午12時）
6月25日至7月8日就讀以下學校指定年級的學生，以及曾面授相關學生的教師，須於7月10日或之前接受強制檢測：
爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校
‧黃大仙大成街聖公會基德小學六年級
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