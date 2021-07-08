14月嬰昏迷中蘇醒　6次配對未覓合適肝臟移植 (19:37)

14月大男嬰柏熙周一（5日）因急性肝衰竭，留醫瑪麗醫院深切治療部，急需肝臟移植，家人連日公開求肝，昨日（7日）再有一名市民到醫院進行配對，希望可以捐肝，惟今天（8日）中午最新報告顯示其肝臟並不適合移植。但好消息是柏熙剛蘇醒，情況好轉，柏熙媽媽區太說：「醫生話（病情）隨時『坐過山車』，仍未找到合適肝臟移植」。
柏熙今天傍晚，從多日昏迷中醒來，區太引述醫生稱兒子仍未脫離危險期，「醒咗，但認唔到人」。由於直系親屬未能通過身體檢查，不符合捐肝條件，家人3日前公開求肝，至今最少進行6次配對都不成功，檢驗結果顯示，眾人皆因身體健康未如理想而不適合捐肝。
柏熙是家中獨子，上周五（2日）因發燒及嘔吐而向私家醫生求醫，被診斷為玫瑰疹，但情況沒好轉，至本周日（4日）到瑪麗醫院求醫，診斷為急性肝炎，之後情況急促惡化，肝功能衰竭，要盡快覓得合適肝臟移植，急需年介18至60歲、A+或O型血、身體情況良好的人捐肝。有意捐肝者，可聯絡區太：9703 3318
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