女保鑣涉槍殺姨舅案　辯方精神科醫生：被告患重度抑鬱或受冰毒影響 (19:09)

被告詹心桀（現年47歲）否認各兩項謀殺及有意圖而射擊罪。辯方精神科醫生黃以謙作供表示，今年5月21日與被告會面3小時後撰寫報告，被告稱與母親互相疼愛，但父親脾氣欠佳，因此她學武術保護自己和母親。1970年被告母親患精神病，當時8歲的被告感到無助；19歲時，她因學業感焦慮，首次接受精神科治療，感到「同人相處怪怪地」。黃以謙續稱，被告來港初時覺得被歧視，姨舅看不起她和母親，不視她們為家人，並引述被告稱：「曾有姨姨叫我返去（內地）」。

黃以謙稱，被告說曾入院治療7至8個月，惟他未能尋回住院記錄。自母親於2015年離世後，被告至今仍感悲哀，每晚也夢見母親，對送母親入老人院感內疚。被告稱曾萌生自殺念頭、多次𠝹手，但黃以謙說不見她手上有疤痕。

黃以謙說，被告自稱同性戀者，任職保鑣及曾受槍械訓練，自言做保鑣時感覺像「影星張國榮」，「喺人地面前要齊整」，惟在人後感抑鬱。案發前兩個月起，一時感到「好high好亢奮」，一時感到抑鬱，每個月約6次聽到有聲音叫她「射！射！立刻同阿媽團聚」，透露案發前一天曾吸食冰毒，但否認有依賴毒物。

黃以謙表示，案發當日被告聽到家人說「點知你阿媽幾時死」等涼薄說話，她感到被侮辱。被告對是否接受遺產「矛盾到極點」，感到「心口大石要爆炸」，腦海有聲音叫她「射！射！立刻同阿媽團聚」，因工作關係會帶槍在身，及後對開槍的事已無印象。聆訊明（9日）續。

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