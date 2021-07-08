退休警長洗黑錢遭凍結資產　認違限制令提款44萬元候判 (18:15)

現年73歲的被告蘇永耀正在服刑。辯方求情時指出，被告患有血管瘤，需要進行手術；並強調涉案款項與犯罪得益無關，被告提取款項是為繳付律師費，以及償還協助付律師費的家人。辯方稱，被告因無知及愚蠢，以為「只是在使用未來錢」，如他能到高院申請取用凍結的款項，便不會發生本案。

控方案情指出，被告因干犯收受非法賭注及洗黑錢罪，2018年4月起遭律政司成功申請限制令，凍結被告名下的資產，包括4個匯豐銀行的戶口，以及一個接收每月警隊退休金及生果金的工銀亞洲戶口。

2019年4月被告認罪及後被判囚45個月，控方之後成功申請充公令，被告除遭充公財產，亦須向政府償還158.5萬元，但被發現其工銀戶口只有410.85元，遭揭發他於2018年7月底，在創興銀行開設另一戶口收取退休金及生果金款項，截至去年7月該戶口共有約51.9萬元存款，其間提取了44萬元。