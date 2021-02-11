唐英傑案｜辯方要求法庭裁表證不成立：單憑「光時」歷史含意斷定被告意圖不合理 (15:15)

辯方表示，「光時」口號起初只是梁天琦參與立法會選舉的口號，即使口號出現在示威現場，它不像其他口號如「香港獨立」般，有特定意思；「光時」口號本身並無煽動他人暴力和犯法的意思，控方不能單憑一句口號證明被告有分裂國家的意圖。

至於恐怖活動罪，辯方指出被告當日穿越防線時，一直試圖避開警員，而且被告身上沒有危險物品，只有急救物品，是一名急救員；又反問哪有恐怖分子發動襲擊會一直遵守交通規則行車。

控方反駁，被告於《港區國安法》生效首天，駕車向大半個港島展示「光時」旗幟，其間有人拍掌歡呼，最終蓄意撞向警員，可見被告有煽動意圖。控方又表示，被告的行為符合恐怖活動罪中「致人重傷」及「以其他危險方法嚴重危害公眾安全」定義。

控方昨日（7日）未能在被告的呈堂錢包，找到懷疑「光時」卡片，打算傳召更多證人。法官陳嘉信今表示，卡片有可能在案發現場或被告留醫期間意外遺失，無證據證明被告取走卡片；再者該部分證據價值不大，最終裁定證據不必要，控方毋須傳召證人。

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